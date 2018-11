"Una pianta per ogni regione": in Campania trionfa la Primula Palinuri, l'iniziativa

Rappresentare ogni regione con una pianta: questo l'intento dell'iniziativa promossa dalla Società Botanica Italiana, coordinata da Lorenzo Peruzzi, professore di Botanica sistematica presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e Direttore dell’Orto e Museo Botanico. A votare, come una vera e propria elezione rappresentativa, sono stati oltre 500 appassionati ed esperti botanici da tutta Italia, che hanno scelto le piante vincitrici a partire da una rosa di candidature, con un meccanismo per certi versi simile a quello delle primarie.

La primula

I risultati verranno presentati il prossimo 7 dicembre nel corso di una giornata di studio dal titolo “La flora in Italia: stato delle conoscenze, nuove frontiere, divulgazione”, organizzata dalla Fondazione per la Flora Italiana e dalla Società Botanica Italiana, ma sono già stati resi noti. Per la Campania, in particolare, con il 36% dei voti, trionfa la Primula Palinuri. Si tratta di una bellissima primula costiera a fiori gialli, che cresce su rupi a picco sul mar Tirreno, endemica delle coste tra Campania meridionale e Calabria settentrionale e già parte del logo del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Curiosità.