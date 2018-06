Folla di fedeli sul Corso per la processione per il Corpus Domini

Folla di fedeli, domenica sera, lungo il Corso Vittorio Emanuele, per la processione in occasione del Corpus Domini, per la quale tutte le chiese sono rimaste chiuse nel pomeriggio. Partendo dalla parrocchia del Sacro Cuore in piazza Ferrovia, alle 19, l'arcivescovo Luigi Moretti ha presieduto il corteo religioso, attraversando il Corso, per giungere in Piazza Portanova.

La processione

Tra canti e preghiere, centinaia i fedeli che hanno preso parte all'importante evento, affidandosi a Gesù. In testa al corteo, non una statua, ma il Corpo di Cristo vivo, come sottolineato da sua eccellenza Moretti. In piazza Portanova, dunque, lo stesso arcivescovo ha impartito la solenne Benedizione Eucaristica ai presenti. Commozione.