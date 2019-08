Grande partecipazione per la festa della Madonna che viene dal mare: le foto

Tutti con gli occhi fissi verso l'orizzonte, i salernitani che hanno preso parte alla festa della Madonna che viene dal Mare, a Salerno. Iniziata alle 17.30, la processione capitanata dalla barca recante la sacra icona, è stata seguita da natanti, solcando il mare dalla colonia San Giuseppe a piazza Cavour.

La messa

Dopo l'approdo in piazza Cavour, alle 20, la messa celebrata dall'arcivescovo Bellandi in piazza Sant'Agostino, con il ritorno della sacra Icona in chiesa. Emozioni e preghiere per Maria.