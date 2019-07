Festa per la Madonna del Carmine: tutto pronto per la processione del 16 luglio

Tutto pronto per la festa in onore della Madonna del Carmine, a Salerno. Il 16 luglio, giorno dedicato alla Vergine del Carmelo, alle 10.45 verrà celebrata la santa messa dall'arcivescovo Bellandi e alle 12 sarà recitata la supplica.

La processione

Nel pomeriggio di martedì, alle 18.30, l'uscita del simulacro della Madonna della Porta Storica, l'incensazione e la preghiera del portatore. Alle 19, quindi, al via la solenne processione che percorrerà le strade del quartiere, scandita dalle note dello storico complesso bandistico "Città di Salerno", diretto dal maestro Rosario Barbarulo.

Il percorso

Il corteo, partendo da via Carmine, proseguirà per via Marino Paglia, piazza Filangieri, via Cavaliero, via Pio XI, piazza San Francesco, via Costantino l’Africano, piazza Casalbore, via Conforti, via Nizza, via Fabio, via San Giovanni Bosco, via Naccarella, via La Francesca, via Musandino, via Vocca, via Iannicelli, via Gelso e piazza Sinno. Dunque, tornerà in via Carmine fino al sagrato del Santuario, in piazza monsignor Bolognini, per il rientro in chiesa. A conclusione della processione, non mancherà lo spettacolo di fuochi pirotecnici.