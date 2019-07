Processione per Sant'Anna e San Gioacchino: la pioggia non ferma i fedeli

Non è bastata la pioggia a scoraggiare i fedeli: in tanti hanno preso parte alla processione in onore di Sant'Anna e San Gioacchino.

Partendo dalla chiesa di Sant'Anna al Porto, le statue dei genitori di Maria, sono state condotte in via Santa Teresa, via Sabatini, piazza Alario, via Indipendenza, piazza Luciani, via Porta Catena, via Da Procida, via Porta di Mare, via Roma, via Lista, piazza Umberto I, via Porto, via Manfredi, via Sabatini e quindi nuovamente via Santa Teresa, per poi rientrare in chiesa. Mamme in dolce attesa e cittadini di tutte le età, dunque, hanno affidato le loro intenzioni ai nonni di Gesù. Tanta emozione.

L'imprevisto

Il maltempo, invece, ha portato all'annullamento della partita di calcio a Santa Teresa, nell'ambito del torneo.