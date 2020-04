Norme anti-Covid 19, "beccato" a preparare caffè: nei guai bar-tabacchi sul lungomare Marconi

Beccato a preparare caffè, nonostante l'emergenza Covid-19. I carabinieri della Sezione Radiomobile nella giornata di giovedì hanno sanzionato un bar-tabacchi sito sul Lungomare Marconi. Il verbale è stato redatto per uso improprio, ma non per vendita: come precisato dal dottore commercialista del locale, Emilio Lucibello, infatti, il proprietario del locale avrebbe preparato il caffè per se stesso.

La sanzione

Il bar tabacchi, pertanto, resta aperto, ma è stato destinatario di una sanzione amministrativa. Il monitoraggio prosegue per garantire il rispetto delle norme anti-Covid-19.

