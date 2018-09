Giffoni Sei Casali, 70mila euro per "Rivive il borgo antico"

Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura: il Comune di Giffoni Sei Casali ottiene dalla Regione Campania 70mila euro (il massimo del finanziamento previsto dal Poc 2014/2020) per il progetto di promozione turistica “Rivive il Borgo Antico – Edizione Itinerante”.

Via libera

Con decreto dirigenziale numero 200 dello scorso 2 agosto, la Regione Campania ha approvato l’elenco delle proposte progettuali beneficiarie del finanziamento regionale. "Rivive il Borgo Antico" punta a coinvolgere l’intero territorio comunale con iniziative artistico – storico – culturali e volte a rievocare le tradizioni locali in un’ottica di appartenenza alla comunità locale. Le manifestazioni messe in cantiere per l’anno 2018/2019, si svolgeranno sull’intero territorio comunale: dal borgo medievale di Sieti ai casali di Capitignano, Malche e Prepezzano. Artisti, attori, abitanti e visitatori, durante la manifestazione, si mescoleranno con sapienza alle antiche tradizioni locali.

Il commento

“Ancora una volta è stato premiato il lavoro, serio, costante e umile dell’intera Amministrazione comunale – afferma il Sindaco Francesco Munno - Questa iniziativa mira a coinvolgere un territorio, quello di Giffoni Sei Casali, ricco di bellezze e fascino. Desidero ringraziare il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Presidente della Seconda Commissione Bilancio e Finanza, Francesco Picarone, il Presidente della Sesta Commissione Istruzione, Cultura, Politiche Sociali, Tommaso Amabile, per il forte impegno mostrato nei confronti della nostra comunità”.