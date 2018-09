Lungomare di Pastena: al via i lavori, il progetto per la riqualificazione

Garage interrati, un’area giochi e un chiosco-bar: cambierà volto il lungomare di Pastena. Ieri mattina è iniziato l'intervento per smontare il capannone in lamiera che dagli anni Sessanta ha ospitato le giostre nella zona orientale della città, come riporta La Città.

L’intervento proposto dai cugini De Marco e progettato dagli architetti Francesco Rumma e Paolo De Martino prevede la messa in sicurezza del muro di contenimento e l’intero ridisegno dell’area, nonchè una serie di giochi per bambini, dei quali anche due giostrine amovibili e diverse strutture ad uso pubblico come panchine, altalene, scivoli. Questo oltre ad un chiosco e bagni aperti al pubblico. I proprietari vorrebbero anche realizzare una discesa a mare per i diversamente abili in un punto del litorale del capoluogo dove da tempo gli abitanti segnalano proprio problemi di accesso all’arenile. Cresce la curiosità.