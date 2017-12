"Capitano digli di si": proposta di matrimonio e vittoria per la P2P Givova

La P2P Givova di Baronissi, battendo in rimonta per 3 set a 2 Caserta, ha compiuto un passo importante nel cammino salvezza. Approfittando del passo falso di Perugia, infatti, Baronissi si allontana ancora di più dalle sabbie mobili della classifica e aggancia pure Montecchio in graduatoria a quota 16. L'evento più lieto della giornata è stata, però, la proposta di nozze che Giuseppe ha fatto al capitano Strobbe.

La proposta

Prima dell'inizio della gara, sul maxischermo del Palasemprefarmacia.it, è comparso un video con dedica al capitano Strobbe da parte del fidanzato Giuseppe che, alla fine del filmato le ha chiesto di sposarlo. In contemporanea sugli spalti sono apparsi tanti cartoni rossi e blu con la scritta Si mentre le compagne del capitano mostravano orgogliose le magliette con la scritta Capitano digli di si. Un bell'evento, quindi, che si è concluso anche con la vittoria della P2P di Baronissi