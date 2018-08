Prostitute nei pressi della Cittadella a Salerno: l'allarme di Santoro

Prostitute e droga in centro, a Salerno: a lanciare l'allarme è il consigliere Dante Santoro che ha notato la presenza di loschi figuri in queste settimane nei pressi della cittadella giudiziaria.

"La città è fuori controllo, ormai aree importanti della città sono inaccessibili ai cittadini ed espropriate da delinquenti ed incivili. In queste settimane ho ricevuto segnalazioni di presenze sospette e prostitute in pieno centro, addirittura con postazioni nelle strade che conducono alla cittadella giudiziaria: visto che sindaco e company sono alieni ai problemi della città, scenderò in campo in prima persona in sinergia con le autorità competenti per fermare questo spettacolo indegno e restituire un'immagine di normalità e civiltà alla nostra città".