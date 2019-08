Scoperta casa a luci rosse a Battipaglia, nei guai 2 prostitute: denunciato il proprietario dell'immobile

Casa a luci rosse a Battipaglia. Gli agenti della Polizia Locale, stamattina, in via IV Novembre, hanno notato un curioso via vai di persone da una palazzina. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno constatato la presenza di 2 cittadine extracomunitarie, regolari in materia vigente di soggiorno che avevano avviato una attività sui siti di incontri di sesso a pagamento. Come riporta Zerottonove, per l'immobile è stato disposto il sequestro preventivo.

La denuncia

Il proprietario è stato denunciato per aver concesso in locazione una unità abitativa allo scopo di esercizio di casa di prostituzione. I controlli continuano.