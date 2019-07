Punti nascita in Campania: il Ministero replica a De Luca

"La Regione Campania, in sede di comitato percorso nascita, ha ufficializzato l’intenzione di procedere alla programmazione del percorso nascita. Tavolo ministeriale e comitato punto nascita attendono il nuovo documento di programmazione che, ad oggi, non è arrivato". Così il Ministero della Salute, attraverso una nota, replica alle dichiarazioni rese a mezzo stampa dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

La polemica

Il presidente della Regione aveva parlato di parere negativo espresso dal Ministero della Salute in merito alla seconda richiesta di deroga per i tre punti nascita, tra i quali Sapri e Polla, in provincia di Salerno. "E' in itinere l’invio alla Regione del parere ufficiale che il comitato percorso nascita ha espresso il 2 luglio - così dal Ministero - Le Regioni hanno la facoltà di stabilire la propria rete dei punti nascita a prescindere dai pareri consultivi espressi dal comitato punti nascita, assumendosene la responsabilità".