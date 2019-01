Il Q-Vida spegne la sua prima candelina: sconti per tutti gli amanti del gusto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Spegne la sua prima candelina, il Qvida, noto locale di via delle Calabrie, a Salerno cne segue la stagionalità e sceglie i prodotti d'eccellenza.

"Grazie a chi ci ha scelti in questo nostro primo anno di attività e a chi ci scoprirà in futuro! Intanto festeggiamo con il 20% di sconto per tutti gli ospiti che saranno con noi venerdì 18 gennaio". Un primo compleanno all'insegna del gusto: da non perdere.