"Quota 100": boom di domande in provincia di Salerno

Continuano ad arrivare le richieste per usufruire della quota 100, la misura varata dal Governo che prevede di anticipare il pensionamento per coloro che hanno 62 anni e 38 anni di contributi. In due settimane, infatti, in provincia di Salerno le richieste per andare in pensione anticipatemente sono più che raddoppiate passando dalle 446 domande presentate il 4 febbraio alle 1.133 presentate alle 16.30 del 18 febbraio.

I dati in Campania

La provincia di Salerno si classifica seconda in Campania dopo l'area metropolitana di Napoli dove sono state presentate ben 2.514 domande. Seguono Caserta con 815 domande, Avellino con 438 e Benevento con 281.