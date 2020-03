Raccolta fondi DIXHUIT BELLASEMPRE “Ruggi Salerno”

La raccolta fondi DIXHUIT sostenuta e portata avanti da Teresa Giordano,giovanissima Salernitana che da circa 6 mesi porta avanti un progetto importante per l’ospedale di Salerno,ha subito una temporanea battuta d’arresto a causa dell’emergenza sanitaria Covid19. Negli ultimi mesi infatti erano stati raccolti più di 8.000€ ai fini di acquistare un casco refrigerante che limita la caduta dei capelli durante i trattamenti chemioterapici,di circa l’80%. Il macchinario che verrà destinato al DH ONCOLOGICO sotto presidio e direzione della dottoressa.Savastano è ad oggi uno dei prodotti maggiormente richiesti in moltissime strutture italiane. Le #pinkbox create dalla stessa Teresa e distribuite negli esercizi commerciali del territorio salernitano,sono bloccati senza poter raccogliere denaro utile al progetto. Teresa non ha perso l’energia e la grinta di continuare a lottare per ciò in cui crede,con lo stesso coraggio con cui lo scorso 2018 ha vinto un cancro al seno. Per sostenere il progetto trovate i riferimenti sulla locandina rosa,il documento ufficiale che riportare fondazioni che sostengono la causa.