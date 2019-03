Rai e Sky a Cava de' Tirreni, anche “Sereno Variabile” nella città metelliana

Riflettori nazionali puntati su Cava, in questi giorni. In corso, infatti, le riprese Rai per la trasmissione di Osvaldo Bevilacqua “Sereno Variabile”. E, domani venerdì 8 marzo, al via le scene della nuova serie televisiva “Devils”: Alessandro Borghi e Patrick Dempsey sono i protagonisti di questo atteso sequel, composto da 10 episodi, che racconta il mondo dell’alta finanza ed è tratto dal romanzo “i diavoli”, scritto da Guido Maria Brera che sarà trasmesso sui canali Sky di tutto il mondo.

L'entusiasmo del sindaco Vincenzo Servalli

“Non è un caso se Sereno Variabile e Sky, che ringrazio, hanno scelto Cava de’ Tirreni per le loro produzioni. Un segnale importante di una nuova rinascita ed interesse per la nostra Città, che ci pone all’attenzione nazionale e internazionale e che sosteniamo anche con tante iniziative culturali di prestigio”.

Dal 5 all’8 marzo, dunque, le troupe di “Sereno Variabile” sono ospiti di Cava de’ Tirreni per realizzare la puntata che andrà in onda sabato 30 marzo, alle ore 17.20, su Rai Due. Il recordman della televisione mondiale, Osvaldo Bevilacqua, racconterà la storia della Città della Pergamena Bianca, la monumentale Abbazia Benedettina, le bellezze storiche arcitettoniche, il folklore, i sentieri naturalistici, l’enogastronomia.

Parla l’Assessore alle Attività produttive, Annetta Altobello

“Sosteniamo con forza queste iniziative e con il Consigliere Luca Narbone stiamo lavorando per promuovere la nostra città anche come attrattore per altre produzioni televisive e cinematografiche a beneficio di tutte le attività economiche cittadine”.