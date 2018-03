Barista tenuto in ostaggio a Scafati: rapinatori in fuga col bottino

Momenti di tensione, ieri mattina, all’interno di un bar situato in via De Gasperi, a Scafati, dove il titolare è stato tenuto in ostaggio da tre banditi di nazionalità straniera che hanno agito con il volto scoperto.

La rapina

I malviventi hanno atteso che l’uomo aprisse il locale. Poi, in pochi secondi, lo hanno costretto ad entrare nel bar per poi abbassare la saracinesca. A quel punto lo hanno preso in ostaggio. Nel mirino sono finite le slot machine, ancora piene di monete inserite dai clienti il giorno precedente. E così le hanno ripulite portando via i soldi che erano contenuti al loro interno. Il titolare del bar, ancora spaventato per l’accaduto, ha telefonato subito ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malfattori.