Rapinano un locale di Eboli, fuggono e fanno un incidente: arrestati due ladri

Panico, nella tarda mattinata id oggi, in località Angona di Eboli dov’è andata in scena una rapina all’interno di un esercizio commerciale.

Il fatto

Un carabiniere in congedo stava rientrando a casa a bordo della sua automobile quando, improvvisamente, ha notato un uomo incappucciato e con in mano una pistola che scappava da un locale e si dirigeva verso una vettura di colore nero con a bordo un complice. E così il militare dell’Arma, resosi conto della situazione, ha telefonato alla locale caserma mettendosi, contemporaneamente, all’inseguimento dell’auto dei due rapinatori. Ne è nato un inseguimento che è terminato, dopo diversi minuti, con quest’ultima che si è scontrata contro il guard rail dell’A2 del Mediterraneo situato tra gli svincoli autostradali di Battipaglia e Montecorvino Pugliano. A quel punto i due malviventi si sono dati alla fuga attraversando i terreni che costeggiano la carreggiata. Sono stati sparati anche colpi di pistola per intimiderli. Entrambi sono stati arrestati. Uno di loro è rimasto ferito. E, per questo, trasportato in ospedale da un'ambulanza del Vopi. Sul posto sono giunti i carabinieri di Eboli, che hanno avviato le indagini per risalire alla loro identità.

