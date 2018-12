Rapina a mano armata presso l'MD di Agropoli: ferito un dipendente, si indaga

Rapina a mano armata, sabato sera, poco prima della chiusura delle 21, al supermercato MD di località Mattine di Agropoli. Due persone a volto coperto hanno colpito con il calcio della pistola un dipendente, rubando l’intero incasso della giornata.

L'intervento

Scavalcando un muro, infine, si sono dileguati, fuggendo probabilmente a bordo di un'auto guidata da un complice. Sul posto i carabinieri e una ambulanza del 118 per soccorrere il dipendente che, tuttavia, per fortuna non ha riportato gravi ferite. Si indaga.