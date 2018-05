Compie una rapina in Romania: arrestato 27enne latitante a Sala Consilina

I carabinieri di Sala Consilina hanno arrestato, su mandato di arresto europeo, un ragazzo rumeno di 27 anni, M.G.D le sue iniziali, latitante dal 2016.

Il fatto

Il giovane era ricercato da circa due anni a seguito di un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall’Autorità Giudiziaria per una rapina commessa in Romania. I militari dell’Arma lo hanno rintracciato a Sala Consilina e lui non ha opposto resistenza all'arresto. Il giovane, che aveva cambiato il colore dei capelli, è stato rinchiuso nel carcere di Potenza in attesa dell’estradizione.