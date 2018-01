Record di multe in tutta Italia: è di Sarno l'automobilista ricercato dai Vigili

E' di Sarno l'uomo più ricercato dalla Polizia Municipale in Italia: il 60enne ha collezionato quasi 50 contravvenzioni negli ultimi due anni. La sua infrazione preferita è il mancato pagamento del pedaggio autostradale: l’uomo ha ricevuto ripetute sanzioni per il mancato pagamento del casello dell’A30 di Sarno e altre per il mancato pagamento al casello di Santa Maria Capua Vetere, nel casertano.

Le altre accuse

Numerose, poi, le omissioni derivanti dalla mancata corrispondenza del pedaggio dall’uscita autostradale Nocera-Pagani, dall’entrata del casello di Palma Campania e da un’uscita autostradale in provincia di Udine. Nessun rispetto, inoltre, per divieti di sosta e per i limiti di velocità: è anche stato accusato di aver superato la velocità di oltre 47 km orari. Attualmente il 60enne è irrintracciabile.