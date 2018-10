La Regione Campania chiude le Fonderie Pisano per 45 giorni

La Regione Campania ha disposto la sospensione dell’attività delle Fonderie Pisano per 45 giorni. Il provvedimento è conseguenza dell’inadempimento da parte delle Fonderie delle prescrizioni impartite con la diffida del 4 aprile 2018, che aveva riscontrato la non applicazione di 9 B.A.T. (Best Available Technologies) prescritte dall’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Lo scenario

"Se nei prossimi 45 giorni lo stabilimento non si adeguerà, le conseguenza saranno la revoca dell’autorizzazione e la chiusura definitiva dell’impianto", scrive MeetUp Amici di Beppe Grillo, in una nota stampa. Potrebbe esserci chiusura "anche se se nella conferenza dei servizi del 10 ottobre gli Enti convocati (Regione, Asl, Comune, Arpac) daranno parere negativo dell’ambito del procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale".

Le reazioni

Il provvedimento di chiusura è stato accolto con soddisfazione anche dall'Associazione e dal Comitato Salute e Vita che hanno diffuso un comunicato stampa.