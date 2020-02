Amalfitana: ultimati i lavori, ripristinata la circolazione in località Cavallo Morto

Conclusi, i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa a cura della Regione Campania: è stata ripristinata la normale circolazione lungo la strada statale 163 “Amalfitana” in corrispondenza del km 38,000, in zona Cavallo Morto, a Maiori.

Nel dettaglio, è stato rimosso il senso unico alternato della circolazione, precedentemente istituito per consentire gli interventi di messa in sicurezza dopo la caduta di massi sul piano viabile del 17 ottobre 2019.