Capaccio Paestum, riaperta via Torricelle: “Ogni promessa è un debito"

“Ogni promessa è un debito: del resto la politica seria così fa. A Spinazzo siamo intervenuti per consegnare una strada, via Torricelle, che versava in stato di abbandono da tempo e che è stata interessata da un intervento di messa in sicurezza, attraverso il rifacimento del manto stradale, completamente deteriorato in più punti”. Queste le parole del sindaco di Capaccio Paestum, Franco Palumbo che ha così commentato, ieri pomeriggio, a Spinazzo la riapertura di via Torricelle, interessata da importanti lavori di messa in sicurezza. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Serena Costruzioni generali srl.

Parla il sindaco Franco Palumbo