Riapre una corsia in via Ligea: il dispositivo del Comune

La società Tecnis, impegnata nei lavori di realizzazione di “Porta Ovest”, annuncia il via libera alla riapertura di una corsia di marcia veicolare di via Ligea, precedentemente chiusa per la presenza del cantiere.

Il dispositivo di traffico

E così il Settore Mobilità Urbana del Comune comunica che dallo scorso 25 maggio, in via Ligea (tratto compreso tra il Varco Ponente e il Molo Trapezio) è consentito il transito a doppio senso di circolazione sulla semicarreggiata lato monte; è vietato il sorpasso e fissato il limite di velocità in 40 km/h; la semicarreggiata lato mare è destinata alla circolazione esclusiva dei veicoli diretti al porto.