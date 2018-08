"Dammi i soldi o mostro il tuo video": ricatto on-line, la denuncia di un 22enne

Nuovo caso di ricatti on-line, nel salernitano: un'avvenente ragazza ha adescato un ragazzo di Sala Consilina. Dopo averlo invitato a spogliarsi davanti ad una web cam, come riporta La Città, lo avrebbe minacciato di consegnarle una somma di denaro per non rendere pubblico quel video.

La denuncia

La vittima, 22enne, però, non ha ceduto al raggito denunciando tutto alle forze dell’ordine: accertamenti in corso. Si tratta dell'ennesimo tentativo di raggiro sul web, con una modalità ormai nota ma, nonostante questo, spesso ancora efficace.