Lavoro a Casal Velino: si ricerca un istruttore amministrativo, come candidarsi

Opportunità di lavoro a Casal Velino: al via, infatti, la selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria da usare per l’eventuale assunzione di personale a supporto degli uffici dell’Ente. Si ricerca una figura con profilo di istruttore amministrativo di Categoria C1 che potrebbe essere assunta con contratto a tempo determinato.

I requisiti

Tra i requisiti per candidarsi, il possesso di cittadinanza italiana o di paese membro dell’UE, idoneità fisica, psichica e attitudine all’impiego, nonchè diploma di scuola secondaria o titoli equipollenti e il non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Come candidarsi

Per presentare la propria candidatura, è possibile consegnare la domanda all’ufficio protocollo del Comune di Casal Velino, via Pec o tramite raccomandata a/r entro l’11 novembre alle ore 13. La graduatoria sarà elaborata sulla base dei titoli di studio.