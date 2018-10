Rifiuti abbandonati: sequestri e denunce nel Vallo di Diano e Alburni

I carabinieri di Sala Consilina hanno partecipato alla campagna di controllo in materia di rifiuti disposta dal Comando Generale dell’Arma, svolgendo una serie di ispezioni in tutto territorio del Vallo di Diano e degli Alburni.

Il blitz

I militari hanno controllato oltre 60 siti, denunciato 9 persone per reati ambientali (attività di deposito, raccolta e trasporto di rifiuti, anche speciali, senza le previste autorizzazioni), elevato 15 sanzioni amministrative per circa 20 mila euro. I controlli hanno permesso di sequestrare a Teggiano l’area di un’officina meccanica utilizzata come deposito incontrollato di oli esausti e parti meccaniche; a Padula, invece, è stato sequestrato un autocarro, di proprietà di un imprenditore dell’hinterland napoletano, abbandonato in un terreno comunale; a Montesano sulla Marcellana sono stati sequestrati due autocarri utilizzati per attività non autorizzata per il trasporto dei rifiuti.

Infine sono stati effettuati ulteriori controlli e sono state elevate sanzioni amministrative anche in altri comuni: Sala Consilina, Caggiano, Auletta, Pertosa e Petina. Nel corso delle ispezioni sono state sequestrate aree per circa un chilometro quadrato e circa 200 metri cubi di rifiuti.