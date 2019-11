Rifiuti e parcheggiatori abusivi allo stadio Arechi: multe e daspo

Nella giornata di oggi, lunedì 25 novembre, Polizia Municipale e Salerno Pulita hanno svolto attività di controllo nelle aree maggiormente soggette all'abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico, provvedendo alla bonifica in viale Bandiera nei pressi dello Stadio Arechi, e via Degli Uffici Finanziari.

La sanzione

Sono stati multati il titolare di un pubblico esercizio e un cittadino residente: il primo per il mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata; il secondo per abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico. Sono stati, inoltre, elevati 4 verbali di 500 euro per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico a cittadini residenti, identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza, con attività di indagine svolta dal Nucleo Operativo della Polizia Municipale.

Daspo

Per quanto concerne la sicurezza urbana sono stati sanzionati 2 parcheggiatori abusivi, per i quali è stato emesso provvedimento di Daspo, in singergia con l'Ufficio Anticrimine della Questura di Salerno.