Baronissi, operai senza stipendio: il Comune diffida ditta dei rifiuti

Il Comune di Baronissi ha diffidato la Am Tecnology, ditta appaltatrice del servizio di raccolta differenziata e spazzamento sul territorio comunale, per il mancato pagamento degli stipendi agli operai.

La nota

"L’amministrazione comunale ha provveduto alla regolare corresponsione del canone il giorno 13 agosto - si legge nella nota dell'Ente, pubblicata sulla propria pagina facebook -. Il mancato pagamento agli operatori ecologici dipende esclusivamente dalla Am Tecnology che – sollecitata – non ha dato risposte esaustive. Il Comune sta valutando di procedere contro l’azienda per inosservanza e inadempienza delle prescrizioni contrattuali, a difesa dei lavoratori che vanno rispettati e tutelati.