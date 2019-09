“Rifugio in grotta” per i residenti a Battipaglia: città evacuata? Sconti alle Grotte di Castelcivita

“Rifugio in grotta” per i residenti a Battipaglia. L’8 settembre, Battipaglia, infatti, sarà evacuata per il disinnesco di un ordigno bellico e le Grotte di Castelcivita sono pronte ad accoglierli.

La nota

Da sempre le grotte sono state luogo di rifugio e di protezione. Andando a ritroso nel tempo la leggenda di Spartaco ci narra proprio di come lo schiavo trovò riparo negli anfratti delle grotte durante la rivolta contro l’Impero romano. Non solo, in tempi più recenti i briganti, figure romantiche avvolte nel mistero, si nascondevano nelle grotte per evitare di essere catturati. L’uomo ha sempre trovato nelle viscere della terra la sua “tana”, il luogo sicuro dove ebbe origine l’umanità stessa. E dunque, l'evacuazione di Battipaglia richiama alla memoria alla Seconda Guerra mondiale, quando le grotte tornarono protagoniste come rifugio strategico. Nel casertano è nota, per esempio, la grotta dei soldati che custodì e protesse i militari italiani dai tedeschi in attesa dell’arrivo delle truppe alleate. Sulla scorta di queste memorie, domenica 8 settembre le Grotte di Castelcivita apriranno le proprie cavità ai battipagliesi che potranno usufruire di uno sconto speciale.

Gli sconti

Per l’occasione sarà infatti offerto un ticket speciale con riduzione del 50% a tutti i visitatori residenti a Battipaglia. Per ottenere lo sconto basterà mostrare la carta d’identità. Si rivivrà in questo modo una sorta di viaggio nel tempo: quando soldati, ma anche semplici cittadini, trovavano riparo nel cuore della Terra che, come una madre amorevole, li ha sempre accolti e protetti.