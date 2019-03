"Il mio bimbo compie 1 anno e il nostro pensiero va a voi": una mamma salernitana scrive al direttore Petta

A distanza di tempo, la professionalità dei veri dottori non può essere dimenticata, specie se ha concesso a vite umane di venire alla luce. Lo sa bene la signora Donatella che, a distanza di un anno dalla nascita del piccolo Nicolas Pio, ha rinnovato su Facebook il suo ringraziamento di cuore al direttore del reparto Gravidanza a Rischio dell'ospedale Ruggi di Salerno, il dottor Raffaele Petta, noto anche alle cronache nazionali come l'angelo in camice bianco che ha salvato ed aiutato a nascere innumerevoli bambini.

Il post della mamma

Caro dottore, oggi il mio bambino compie un anno ed il mio pensiero non può non andare a voi, che con il vostro impegno e sostegno avete permesso che il mio sogno si realizzasse. Nove lunghi mesi in cui mi avete supportato e sopportato non facendo mai mancareun sorriso ed una parola di incoraggiamento. Non smetterò mai di ringraziarvi abbastanza per aver permesso alle mie orecchie di sentire questa voce soave chiamare: mamma. Siete un grande uomo ed un grande professionista. Grazie di cuore da parte mia e di Nicolas Pio

A rispondere alla mamma, su Facebook, lo stesso dottor Petta: "Grazie Donatella, ricordo perfettamente quando ci siamo incontrati la prima volta e ricordo le paure, le preoccupazioni, il brutto ricordo della precedenza esperienza ma anche la fiducia che riponevi in me. E poi il sorriso quando è nato lui!! Adesso possiamo dire: obbiettivo raggiunto.Una casa prima triste e vuota e poi luminosa e gioiosa allietata dalla presenza di un bambino! Grazie a tutte voi che mi donate queste fantastiche emozioni", ha concluso il noto direttore. Pioggia di like per il suo eccellente operato.