Rissa ad Angri nella notte: giovane ferito alla testa

Rissa ad Angri, sabato notte, in via di Mezzo Nord: nel corso della zuffa, un ragazzo è rimasto ferito alla testa. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 per le cure del caso.

L'intervento

Sul posto, le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto: ad allertarle, gli stessi residenti che sono stati svegliati dalle urla nel cuore della notte. Si indaga.