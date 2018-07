Rissa all'esterno di una nota discoteca salernitana: accoltellato un ragazzo

Caos all'esterno di una nota discoteca del litorale di Pontecagnano: come ci racconta una nostra lettrice, un giovane è stato preso di mira da un gruppo di 20 ragazzi. Per futili questioni, a seguito di una lite, dalle parole si è passati ai fatti: il branco ha aggredito il giovane con calci e pugni, sferrandogli, pare, tre coltellate sulle gambe e sulla schiena.

Il ricovero

Dopo il brutale pestaggio, il gruppo si è dileguato, mentre il giovane ferito è finito in ospedale, dove è attualmente ricoverato, non in gravi condizioni fortunatamente. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei componenti del branco e far luce sull'accaduto.