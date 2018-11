Salerno, accoltellato uno straniero alla stazione: arrestato l'aggressore

Momenti di tensione, alle 23.30 di sabato, in Piazza Vittorio Veneto a Salerno, dov’è avvenuta una violenta rissa tra due cittadini extracomunitari.

L'aggressione

Un ragazzo di 19 anni del Gambia, S.O le sue iniziali, ha colpito con un coltello al torace (provocandogli la perforazione di un polmone) un marocchino di 33 anni, M.A, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio ed inottemperante al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Salerno. Provvidenziale l’intervento di una guardia giurata dell’Ivri che ha disarmato uno degli stranieri interponendosi tra di loro. Sul posto sono giunte le Volanti della Questura di Salerno, che hanno arrestato l'aggressore, mentre il 19enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per le cure del caso. Fortunatamente non è in pericolo di vita e guarirà nel giro di 30 giorni. Al termine degli accertamenti, il 19enne è stato rinchiuso nella casa circondariale di Fuorni con l’accusa di lesioni gravi, resistenza e violenta a pubblico ufficiale.