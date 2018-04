Nuovo triste ritrovamento, a Casal Velino: una tartaruga “Caretta caretta” è stata trovata priva di vita sulla spiaggia, nella serata del 25 aprile. Le cause della morte non sono si conoscono ancora, ma pare che l’esemplare marino fosse ferito per una lenza da pesca.

Gli accertamenti

Accertamenti in corso e tanta amarezza per l'episodio.