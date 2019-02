Anziano trovato morto in casa, si attende l'autopsia: spunta la pista della rapina

Sembra una morte per cause naturali. Ma, a quanto pare, almeno per il momento, non è ancora ufficiale. Già perché i carabinieri di Roccadaspide stanno proseguendo senza sosta le indagini sulla morte dell’88enne, Carmine Pazzanese, trovato morto, due giorni fa, all’interno della sua abitazione dal nipote.

Le indagini

Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma, che è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, dove il medico legale effettuerà l’autopsia per fare luce sulla reale causa del decesso. Fatto sta che i militari dell’Arma non escludono che l’uomo possa essere stato vittima di una rapina. Ad acclarare questa ipotesi la testimonianza dei familiari che hanno riferito di aver trovato l’abitazione a soqquadro e di non aver rinvenuto il portafoglio del loro congiunto. Quindi è molto probabile che qualcuno possa esse entrato in casa, aver avuto una colluttazione con l’88enne che potrebbe essere caduto violentemente a terra sbattendo la testa. Di qui la ferita alla testa riscontrata dai sanitari del 118. Le indagini sono in corso.