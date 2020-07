Spacciava droga dai domiciliari: arrestato pregiudicato a Roccadaspide

Un pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Roccadaspide, è stato nuovamente arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo stava scontando una pena definitiva per lo stesso reato commesso nel giugno 2019.

Il blitz

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, infatti, i poliziotti hanno sequestrato: una pianta di marijuana in vegetazione; un sacco contenenti foglie, steli e infiorescenze essiccate di marijuana per un peso complessivo lordo d 1,150 kg; un bilancino di precisione; due cannucce in plastica intrise di sostanza di colore bianco che, al successivo narcotest, è risultata essere sostanza stupefacente del tipo cocaina; una sigaretta contenente tabacco e marijuana. Per questo il pregiudicato è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto la permanenza al regime degli arresti presso il proprio domicilio. Sono state informate, infine, le Autorità Giudiziarie di Sorveglianza per le opportune valutazioni circa l’aggravamento della detenzione domiciliare in corso.