Calciatore di 17 anni ha bisogno di sangue: l'appello della Salernitana

Un calciatore della Asd Sanseverinese di 17 anni, Andrea F, necessita urgentemente di sangue “gruppo A+”. Lo comunica l’ufficio stampa della U.S Salernitana 1919, che invita le persone compatibili con il gruppo sanguigno a recarsi subito presso l’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, in via San Leonardo a Salerno, per la donazione. Il giovane ha bisogno di aiuto.