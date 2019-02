Ruggi, il programma della VII Edizione di “Dona con Amore”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Torna con la sua VII edizione "Dona con Amore", l’iniziativa di sensibilizzazione sociale dedicata alla donazione del sangue. Domani, giovedì 14 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l'Aula "Scozia" dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona (via S. Leonardo n° 1 - Salerno), si svolgerà la conferenza-convegno di presentazione con importanti ospiti e relatori. Anche quest’anno, "Dona con Amore" è stata fortemente voluta ed organizzata dalle Associazioni Rete dei Giovani per Salerno e Donation Italia, in collaborazione con tante realtà sociali del territorio salernitano, campano e non solo. Con il patrocinio morale del Comune di Salerno e la partecipazione del Forum Regionale dei Giovani - Campania e dell'Università degli Studi di Salerno, anche quest’anno l’evento coinvolgerà tantissime associazioni, gruppi studenteschi, enti e realtà territoriali, cittadini e volontari in un importante gesto d’amore, la donazione del sangue, in occasione della settimana di San Valentino. Tutti i punti di raccolta sangue aderenti sul territorio, suddivisi in varie tappe (e che vedranno l’A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona capofila dell’iniziativa) saranno menzionati nel corso della mattinata di presentazione presso l’Aula Scozia, alla quale potranno partecipare tutti i cittadini interessati. A tutti coloro che doneranno sangue presso il Reparto sarà regalato il calendario dell'A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, realizzato grazie alla collaborazione di vari artisti. L’iniziativa vanta inoltre la partecipazione di una delegazione di studenti delle quinte superiori all'incontro di sensibilizzazione, provenienti dal Liceo Statale "Alfano I", dall’Istituto Scolastico Profagri e dall’Istituto Alberghiero "R. Virtuoso" di Salerno.

Programma della giornata:

Ore 9.00: Registrazione contatti ed iscrizione per eventuali altri interventi

Ore 9.30: Saluto di benvenuto di Gianluca De Martino – Presidente Rete dei Giovani per Salerno

Ore 10.00-13.00: Interventi dei relatori

Oreste Florenzano - Direttore Amministrativo A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona"

- Direttore Amministrativo A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" Mariano Armellino - Direttore UOC Chirurgia D'Urgenza A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona"

- Direttore UOC Chirurgia D'Urgenza A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" Giuseppe Coppola - Dirigente Responsabile UOC Servizio Immunotrasfusionale A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona"

- Dirigente Responsabile UOC Servizio Immunotrasfusionale A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" Mariarita Giordano - Assessore Politiche Giovanili Comune di Salerno

- Assessore Politiche Giovanili Comune di Salerno Aurelio Tommasetti - Rettore Università degli Studi di Salerno

- Rettore Università degli Studi di Salerno Gaetana Falcone - Assessore Pari Opportunità Comune di Salerno

- Assessore Pari Opportunità Comune di Salerno Alessandro Turchi - Dirigente Istituto Scolastico Profagri

- Dirigente Istituto Scolastico Profagri Carlo Conte - Forum Regionale Giovani Campania

- Forum Regionale Giovani Campania Dante Santoro - Consigliere Provincia di Salerno

- Consigliere Provincia di Salerno Maria Cristina Folino – Socio fondatore Donation Italia

– Socio fondatore Donation Italia Luigi Amoroso - Avis Salerno

- Avis Salerno Michele Franco - Admo Campania

- Admo Campania Enza De Vita - Aido Campania

- Aido Campania Gioacchino Tulimieri - Ail Salerno

- Ail Salerno Elisa Manna - Ass. Aned trapiantati e dializzati renali

- Ass. Aned trapiantati e dializzati renali Pietro Blasio - Presidente Esn Salerno

- Presidente Esn Salerno Alice Moro - Presidente Aegee Salerno

- Presidente Aegee Salerno Alessandro Campagnuolo - Avvocato del Foro di Salerno

- Avvocato del Foro di Salerno Kalina Belcheva e Valeria Nikolaeva - Centro Bulgaro Italiano

e - Centro Bulgaro Italiano Vincenzo Paciullo - Avis Sarno (con spot video)

Modera Gianluca De Martino - Presidente Rete dei Giovani per Salerno

Partner aderenti all’iniziativa:

AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Scuola Medica Salernitana, Università degli Studi di Salerno, Avis Comunale Salerno, Avis Sarno, Avis Comunale di Giungano, AIL Salerno, AIDO Sezione Provinciale di Salerno, Associazione Angela Serra per la Ricerca sul cancro – Salerno, ADMO Campania, InformaGiovani Salerno, ESN Salerno - Erasmus Student Network, AEGEE-Salerno, Pro loco "Salerno Città Visibile", Osservatorio Culture Giovanili Ocpg, UniverCity Salerno, Forum Regionale dei Giovani – Campania, Amnesty International Salerno, Lipu Salerno, Forum dei Giovani Calabritto, Università Popolare Interculturale, Lions Club Salerno - Hippocratica Civitas, Cammino Diritto, AGAS Associazione Giovane Avvocatura Salernitana, Associazione Culturale "La Piazza", Rotaract Campus Salerno, Nova Juris, ADGI Salerno, Cisl Giovani Salerno, Anpana Salerno, Forum dei Giovani di Baronissi, Centro Bulgaro Italiano Culturale, Università di Strada, Associazione Social-Disco, Coop. Soc. "Cava Felix", Fondazione Comunità Salernitana onlus, Ass. Clio Art, Il Villaggio di Esteban, Croce Bianca Salerno e altri ancora.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno pubblicati sui canali di Donation Italia e Rete dei Giovani per Salerno, sulla pagina Facebook dedicata (https://www.facebook.com/DonaConAmore) e sul sito web www.donaconamore.org.