Viaggia con un materasso sul tettuccio dell'auto: denunciato

In viaggio sulla A2 del Mediterraneo, l’ex Salerno Reggio Calabria con un materasso matrimoniale montato sul tetto dell'auto. E’ accaduto oggi nei pressi di Sala Consilina, in direzione sud. Alla guida c’era un uomo di 55 anni, multato dalla polizia stradale con il veicolo invece finito sequestrato. Viaggiava insieme alla sua famiglia, composta da 7 persone. Le persone erano dirette in Calabria. Il materasso era stato avvolto con un telone che però, come mostra l’immagine, non era stato ben agganciato. Un 25 aprile da dimenticare