Viene lasciata e per vendetta gli distrugge l'automobile

Una ragazza rumena di 27 anni, oggi pomeriggio, ha ricevuto un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal Gip del tribunale di Lagonegro, con l’accusa di “atti persecutori”.

Il caso

Dal mese di giugno ad oggi, infatti, la giovane avrebbe perseguitato con violenza il suo ex compagno, perché non accettava la fine della loro relazione. Più volte - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - gli ha danneggiato i vetri e la carrozzeria dell’automobile lanciando dei sassi. Non solo. Ma si è appostata di notte vicino all’abitazione dell’uomo, violando il suo domicilio, aggredendolo fisicamente e provocandogli delle lesioni. La 27enne ha dichiarato di essere incurante rispetto all’intervento delle forze dell’ordine e di agire violentemente e ad oltranza fino a minacciare l’ex compagno “di rendergli la vita un inferno”.