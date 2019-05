Sala Consilina, sequestrata maxi discarica di auto e rifiuti pericolosi

Un’area di circa 8 chilometri quadrati, adibita a discarica abusiva di carcasse di auto e di rifiuti speciali, è stata sequestrata, oggi, dai carabinieri di Sala Consilina.

Il blitz

Nel corso di un blitz i militari, infatti, hanno scoperto che nella zona in questione, che già ospitava una rivendita di autoveicoli, erano state abbandonate ben cento carcasse di auto e due container stracolmi di rifiuti speciali, anche pericolosi, tra i quali pezzi di carrozzeria, pneumatici, oli minerali, materiale plastico e ferroso arrugginito, materiale tossico per l’uomo in caso di contaminazioni della falda acquifera.

La denuncia

Oltre all’area, sono stati sottoposti a sequestro preventivo i rifiuti speciali trovati sul posto per un peso complessivo di circa 300 tonnellate. Il proprietario dell’area è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.