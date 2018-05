Salernitana-Palermo, ecco il dispositivo di traffico: tutti i divieti

In vista della partita di calcio Salernitana-Palermo, in programma per venerdì 18 maggio, il Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni del Comune di Salerno, a seguito di una nota pervenuta dalla Questura, ha disposto la chiusura di alcune strade intorno allo stadio Arechi per motivi di ordine pubblico.

Il dispositivo

Per il giorno della sfida di calcio, dunque, è stato istituito il divieto di circolazione, esclusi i residenti, per tutti i veicoli nelle seguenti strade: sottopasso di fronte l’ospedale Ruggi d’Aragona; viale Pastore (altezza sottopasso fino a via Wenner-traffico in direzione di via Wenner); via degli Uffici Finanziari angolo Via Salvador Allende; via dei Carrari-altezza supermercato; via Prudenza-incrocio via Wenner; viale Palumbo (lato multisala The Space).