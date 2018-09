Va a comprare dei cornetti e tentano di scipparla: la vittima è un giudice

Stava andando a prendere dei cornetti nei pressi della stazione. Quando è stata aggredita da un giovane che ha tentato di scipparle la borsa. Non riuscendoci, ma trascinandola a terra. E' quanto capitato al giudice Anna Allegro, magistrato attualmente in servizio presso il tribunale di Nocera Inferiore, come presidente del II collegio. La donna, soccorsa da un'ambulanza, ha riportato leggere escoriazioni al braccio.

Il fatto

L'episodio è avvenuto domenica mattina in Corso Garibaldi a Salerno. Il giudice era appena sceso di casa e si stava dirigendo verso Piazza Vittorio Veneto quando un ragazzo, a bordo di uno scooter, si è avvicinato a lei a forte velocità, ha afferrato la sua borsa tentando di strappargliela. Allegro, però, ha opposto resistenza con tutte le sue forze. Ma il giovane ladro non si è arreso e l'ha trascinata per alcuni metri senza fermarsi. Poi, spaventato, è fuggito via a mani vuote. il magistrato, successivamente, è stato trasportato in ospedale per accertamenti: le sue condizioni di salute non sono gravi. Ne avrà per qualche giorno, impossibilitata a celebrare le udienze al tribunale di Nocera Inferiore.

La carriera

Per quasi 6 anni a Nocera Inferiore, Anna Allegro fu presidente del collegio che celebrò il processo nei confronti dell'ex sindaco di Pagani, e attuale consigliere regionale, Alberico Gambino. Poi era tornata a Salerno, che dovette lasciare per via di una incompatibilità. In seguito, un trasferimento in Corte d'Appello a Napoli, fino al ritorno a Nocera Inferiore. Magistrato competente e autorevole, il giudice ha avuto diverse telefonate di conforto e affetto da amici e colleghi. Sull'episodio i carabinieri hanno avviato una contestuale indagine