Forza Italia: "Anche le api, se sono di Salerno, se la passano bene"

“Il caso dell’Associazione Apicoltori di Salerno, unica del settore a rispondere al Bando regionale per il finanziamento di attivita’ gia’ realizzate, fa sorridere”. Cosi’ ha dichiarato la Consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala rinviando Decreto Dirigenziale numero 1 del 2 gennaio 2018 della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con la quale si assegnano 26mila euro a valere sul bando per il finanziamento di attivita’ realizzate da Associazioni di apicoltori della Campania emanato a settembre 2017. “Strano a dirsi ma nella Campania di De Luca anche le api, se sono di Salerno, se la passano bene!”, conclude l’esponente di Forza Italia.