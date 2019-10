Salerno, l'appello di Tino Iannuzzi: "Restauriamo l'Acquedotto Medievale"

L’Acquedotto Medievale di Salerno va messo in sicurezza e restaurato. A chiedere un intervento urgente all’amministrazione comunale e alla Soprintendenza è Tino Iannuzzi, avvocato ed ex deputato salernitano del Pd, secondo il quale andrebbe realizzato “progetto adeguato” per restituire al “Ponte del Diavolo” “bellezza e dignità monumentale e di garantire sicurezza ed incolumità delle Persone”.

Il pericolo

Per Iannuzzi bisogna “porre fine alla attuale situazione di abbandono, incuria e grave degrado, con tante crepe e fenditure lungo gli Archi, fitta vegetazione e diversi alberi che hanno invaso ed occupato in modo devastante il monumento così significativo nella storia e nella identità della nostra città”. Ora non resta che attendere la risposta da parte delle istituzioni competenti.