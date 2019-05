Si abbassa gli slip davanti alla fermata dell'autobus: arrestato 55enne a Salerno

Un pregiudicato salernitano di 55 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico.

Il fatto

L’uomo, mentre si trovava nei pressi del capolinea degli autobus in via Vinciprova, alla presenza di giovanissime ragazze, alcune anche minorenni, si è abbassato i pantaloni mostrando i genitali.La scena, notata da diverse persone, non è passata inosservata tanto che, alcune ragazze, hanno chiamato il 112 e, grazie all’immediato intervento di una pattuglia, il 55enne, che alla vista dei militari ha tentato la fuga, è stato subito bloccato e trovato ancora con i pantaloni abbassati ed i genitali di fuori.

I militari, con non poca fatica, sono riusciti a fermare l’uomo, che non voleva farsi né identificare né controllare e poi, vista la situazione, sono stati costretti a coprirlo con alcuni indumenti di fortuna dal momento che, a quell’ora, alla fermata degli autobus vi erano anche diverse mamme con ragazze minorenni, che attendevano i pullman per fare rientro a casa dopo l’orario scolastico. L’uomo, su disposizione del pm di turno Francesca Fittipaldi, è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Fuorni in attesa di convalida dell’arresto.