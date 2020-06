Curia di Salerno: Bellandi incontra Papa Francesco, riconoscimento per don Marco Russo

“Il nostro Arcivescovo, Monsignor Andrea Bellandi, è stato ricevuto questa mattina in Udienza da Papa Francesco in Vaticano”. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook “Devoti di Monsignor Bellandi” che comunica l’importante incontro avvenuto, oggi, tra l’arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno e il Pontefice, su cui, al momento, vige il massimo riserbo.

Il riconoscimento

Intanto, sempre nella giornata odierna, a Don Marco Russo, direttore della Caritas della Diocesi di Salerno, è giunta la Cittadinanza Onoraria della Municipalità di Shama(Libano del Sud), per il “lungo ed operoso supporto prestato a titolo personale e nella veste di Direttore della Caritas Salernitana alla popolazione libanese”.Infatti sin dal 2015 il sacerdote salernitano si è adoperato con i Cavalleggeri Guide al sostegno di importanti progetti umanitari. Un riconoscimento molto importante, considerato che è stato tributato da una realtà musulmano-sciita che ha vissuto il conflitto in maniera pesante, trovandosi proprio a ridosso della Blu Line, sul confine con Israele. Il diretto interessato si dice “commosso e grato per un riconoscimento alla carità visibile nella comune appartenenza all’ unico Signore”