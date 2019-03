Cani in autostrada, la polizia ne "scorta" uno e lo salva

Cani in autostrada, uno viene investito mentre l'altro si salva. E' accaduto ieri mattina, in autostrada, poco prima dell'uscita Salerno Nord. Sul posto sono giunti anche dipendenti dell'Asl, veterinari, ma uno dei due cani non aveva il chip ed è stato trasferito al canile. Attimi di paura, dunque, sull’autostrada Salerno Napoli, direzione nord. I due animali vagavano sul raccordo che collega Fratte con l'uscita Salerno Nord. Uno dei cani, purtroppo, è stato investito, mentre l'altro, forse impaurito, è stato tratto in salvo grazie ad un'auto della polizia stradale. Gli agenti hanno "scortato" il cane, fino all'arrivo dell'Asl, riuscendo a far rallentare gli automobilisti.